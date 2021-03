Surfista de 22 anos morre após ser atingida por raio

A surfista Katherine Diaz, de El Salvador, morreu aos 22 anos após ser atingida por um raio. A Associação de Surfe Internacional confirmou seu falecimento em post no Facebook nesse sábado, 20.

"É com o coração pesado que a ISA soube da morte de Katherine Diaz, de El Salvador. Katherine trazia a alegria e a energia que torna o surfe tão especial e querido para todos nós, como uma embaixadora global do esporte. Ela se destacou no nível de competição internacional, representando seu país com orgulho no ISA World Surfing Games e ISA World Junior Surfing Championship. Enviamos nossas sinceras condolências à família de Katherine, aos surfistas de El Salvador e a todos os membros da comunidade internacional do surfe cujas vidas ela tocou. Jamais iremos te esquecer".

O Instituto Nacional de Esportes, de El Salvador também prestou tributo à falecida atleta. "Nós oferecemos uma oração pelo descanso eterno de sua alma", dizia um comunicado no Facebook, "e nós expressamos nossas mais sinceras condolências à sua família".