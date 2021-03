Ana de Armas esclarece rumores de reconciliação com Ben Affleck

Ana de Armas decidiu encerrar alguns rumores sobre a sua vida amorosa. Ana compartilhou uma selfie que levantou burburinho sobre suposta reconciliação com Ben Affleck e fez questão de esclarecer tudo.

A atriz de 32 anos postou uma foto de si mesma nos Stories do Instagram, no domingo, 21, da qual aparecia com um colar suspeito. A joia tinha um pingente com a metade de um coração.

E de acordo com fotos publicadas pelo Daily Mail, este era o mesmo colar usado por ela e seu ex-namorado no ano passado.

No entanto, Ana retornou à rede social e escreveu as palavras "não", "não" e "eu acho que não" espalhadas em uma tela preta. Na parte inferior, a musa deixou o emoji de uma mão fazendo o sinal de paz.