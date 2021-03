Orlando Bloom diz que não tem feito sexo "suficiente" com Katy Perry

Orlando Bloom se abriu sobre a vida sexual com Katy Perry. Em entrevista ao The Guardian, publicada nesse sábado, 20, Orlando disse que não tem feito sexo o "suficiente" com Katy.

O ator revelou que a chegada da filha Daisy Dove, em agosto de 2020 impactou as prioridades do casal.

"Com que frequência você tem feito sexo?", perguntou o repórter. "Não o suficiente—nós acabamos de ter um bebê", respondeu o ator.

Essa não é a primeira vez que o astro de Piratas do Caribe fala sobre sua intimidade. Em março de 2020, ele contou ao Sunday Times que ele fez uma abstinênica de sexo por seis meses até conhecer Katy. O casal iniciou os rumores de namoro em janeiro de 2016 quando foram vistos em um pós-festa do Globo de Ouro.

"Eu estava completando três meses [de abstinência], mas eu estava curtindo muito a forma como eu estava me relacionando com as mulheres, e com o feminino dentro de mim", disse Orlando na época.