Karol Conká terá série documental sobre antes e depois do BBB21

Karol Conká foi eliminada com 99,17% dos votos e ficou com péssima imagem após o BBB21. No entanto, Conká terá o direito de se redimir através de uma série documental produzida pela TV Globo para o GloboPlay.

A produção mostrará a história da cantora antes e depois do reality show. Em entrevista ao jornal O Globo, Fabiana Bruno, CEO da SUBA, agência especializada em marketing de influência e que está tentando recuperar a imagem da rapper, revelou que as filmagens já foram iniciadas.

"Têm sido dias intensos de filmagens, e o time da Globo tem explorado diversas facetas da Karol, desde sua história de vida antes do 'BBB' até como está acontecendo esse processo e esse enfrentamento dela com as questões que a fizeram ter os comportamentos que teve dentro da casa".