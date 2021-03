Demi Lovato reflete sobre seu retorno ao palco após a overdose de 2018

Hoje em dia, Demi continua sua recuperação da maneira que funciona melhor para ela: no documentário, a musa revela que não está se abstendo de todas as substâncias, pois fuma maconha - legal na Califórnia, onde mora - e bebe álcool "com moderação".

"Acho que o termo com o qual me identifico melhor é 'California Sober'", disse a estrela ao CBS This Morning. "Realmente não me sinto confortável em explicar os perímetros da minha recuperação com as pessoas porque não quero que ninguém olhe para os meus perímetros de segurança e pense que é o que funciona para eles, porque pode não funcionar".