Sarah veste máscara e faz piada: "Pensando nas vítimas da Covid"

Sarah Andrade, que revelou ter frequentado baladas durante a pandemia do coronavírus, fez piada após vestir uma máscara no BBB21, nesse domingo, 21. Em conversa com João e Gilberto, Sarah falou sobre as "vítimas da Covid".

"Acho que eu vou entrar assim hoje no ao vivo", disse ela, vestindo uma máscara. "Está aqui desde o meu primeiro dia e eu não tirei", revelou, dando risada.

"Virou até piada pra gente, porque faz tanto tempo que a gente não usa. Pensando nas vítimas da Covid", disse a sister, rindo novamente.