BBB21: Fãs pedem expulsão de Arthur após suposto assédio em Carla Diaz

Os espectadores ficaram indignados com algumas cenas da festa que rolou até a madrugada deste domingo, 21, no BBB21. O motivo? Muitos fãs apontaram que Arthur beijou a força Carla Diaz e chegou a agredi-la no reality show.

Como sabemos, o relacionamento de Arthur e Carla não estava indo bem, ainda mais depois da loira ter feito par com Fiuk na última prova do líder.

E durante a celebração, o instrutor de crossfit contou ter sentido ciúmes da atriz e revelou estar apaixonado por ela.

"Eu fiquei com ciúme com o lance do Fiuk, de estar muito próxima dele e o cara querer me ver fora daqui. Fiquei cego com toda a situação", explicou ele.