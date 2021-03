Como Sofia Richie se sente com Scott Disick revelando ultimato sobre Kourtney Kardashian

Scott Disick abriu o jogo sobre ultimato envolvendo Kourtney Kardashian que o levou a terminar com Sofia Richie. Agora, uma fonte próxima à Sofia revelou ao E! News como ela se sente com a exposição de Scott em KUWTK.

Como os fãs sabem, o pai de três revelou detalhes sobre o fim com a modelo na estreia da última temporada do reality show nos Estados Unidos. O romance chegou ao fim pelo fato de Scott passar muito mais tempo com a mãe de seus filhos Mason, de 10 anos, Penelope, de 8 anos, e Reign, de 6 anos.

Depois de dizer que a filha de Lionel Richie não queria "compartilhá-lo" com a fundadora da Poosh, ele afirmou que ela "literalmente disse um ultimato: ‘Você tem que escolher a mim ou a Kourtney'".

E um informante do E! News afirmou que Sofia está apenas tentando seguir em frente com sua vida após longos anos de namoro.

"Sofia e Scott tiveram que lidar com muitos problemas juntos ao longo de seu relacionamento", diz a fonte. "Não era segredo que eles tiveram os seus altos e baixos quando se tratava de Kourtney. Depois que Kourtney e Scott se tornaram mais próximos e passaram mais tempo juntos com as crianças, Sofia teve um grande problema com isso. Ela pensou que o estava perdendo para Kourtney e às vezes ficava com ciúme".