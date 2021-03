Inspire-se nas tiaras mais usadas pelas sisters no BBB21

As participantes do BBB21 estão lançando muita tendência fora da casa! Além de apostarem muito nos lenços e bandanas, algumas confinadas investem forte em outro acessório para os cabelos: as tiaras.

Há algumas semanas, as musas desta edição do Big Brother Brasil têm usado o item em quase todas as festas e programas ao vivo.

Juliette, Pocah e Sarah são algumas que já foram vistas usando tiaras delicadas, porém bem estruturadas e elegantes.