Scott Disick diz que ultimato sobre Kourtney Kardashian o levou a terminar com Sofia Richie

Scott Disick revelou o ultimato que Sofia Richie deu a ele, durante a estreia da última temporada de Keeping Up With the Kardashians nos EUA. Scott e Sofia encerraram o relacionamento de três anos em maio de 2020.

No entanto, não muito depois da separação, os dois foram vistos passando um fim de semana juntos. E, como o empresário explicou, eles decidiram se reunir depois que a modelo expressou o que precisava no namoro.

"Ela veio até mim e explicou todas as coisas que a faziam sentir-se insegura em nosso relacionamento e por que era tão difícil para ela estar nele", disse Scott a Khloé Kardashian. "E eu sinto que ela gosta de ser o centro das atenções... E ela diz, 'Na sua vida, eu sinto que sou a última pessoa que recebe atenção'".

Ao ouvir isso, Khloé aplaudiu Sofia por sua honestidade. "Ela foi super madura sobre isso e disse, 'Eu só quero estar lá para você, mas como podemos descobrir as coisas onde eu me sinta confortável?'", acrescentou ele.