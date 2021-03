A lista definitiva do que fazer no final de semana para se distrair na quarentena

Instagram/@mileycyrus

Lives e podcasts dos famosos

Outro passatempo que está rendendo até memes durante a pandemia são as lives que os artistas musicais estão fazendo no Instagram. Como muitos cantores também estão praticando o isolamento social e as casas de shows estão fechadas, alguns deles resolveram fazer shows exclusivos de dentro de casa para os fãs através do Instagram Live.

Além disso, vale dizer que alguns artistas até começaram a produzir seu próprio podcast, entrevistando outras estrelas, como Miley Cyrus (que falou até com Anitta durante a pandemia).