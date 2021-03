Meghan Markle e Príncipe Harry reagem às "práticas predatórias" de tabloide britânico

Meghan Markle e o Príncipe Harry criticaram as "práticas predatórias" que um tabloide britânico supostamente usou para atingir o casal em 2016.

Na quinta-feira, 18, o investigador particular de Los Angeles, Daniel "Danno" Portley-Hanks, disse ao The New York Times que o tabloide britânico The Sun pagou a ele para entregar informações privadas sobre Meghan logo após ela começar a namorar Harry.

O NYT analisou uma fatura que supostamente mostrava que Daniel vendeu as informações secretas ao editor do The Sun nos Estados Unidos, James Beal, por US$ 2.055, cerca de R$ 11 mil.

As informações incluíam números de celulares, números da Previdência Social e endereços residenciais, o que supostamente levou o The Sun a publicar histórias desfavoráveis ​​sobre sua meia-irmã Samantha Markle e seu pai distante, Thomas Markle.