Kris Jenner quebra o silêncio sobre divórcio de Kim Kardashian e Kanye West

Com a temporada final de Keeping Up With the Kardashians, Kris foi questionada se o divórcio seria exibido na telinha. Mas ainda é muito cedo para dizer...

"Eu não sei o que eles decidiram para o final, nós nem vimos o primeiro episódio ainda", explicou a matriarca. "Tenho certeza de que eles estão dando alguns retoques finais. Mas acho que é apenas um momento privado para eles. Kim queria lidar com isso com sua própria família em seu próprio tempo... Quando ela quiser, eu tenho certeza que ela vai dizer o que ela precisa dizer".