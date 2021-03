Fãs acreditam que 'Ghost', de Justin Bieber, é sobre Selena Gomez

Justin Bieber, que acaba de lançar seu álbum Justice, nesta sexta-feira, 19, deixou os fãs intrigados com uma faixa em especial. Os internautas acreditam que a música "Ghost" fala sobre a ex-namorada de Justin, Selena Gomez.

Como o título sugere, a faixa parece ser sobre o desejo de Bieber por alguém que não está mais com ele.

"Eu sinto seu toque em algumas noites quando estou vazio/ Eu sei que você cruzou a ponte que eu não posso seguir", ele canta. "Desde que o amor que você deixou é tudo o que eu tenho/ Eu quero que você saiba que/ Se eu não posso estar perto de você/ Eu vou me contentar com o seu fantasma/ Eu sinto sua falta mais do que a vida/ E se você não pode estar perto de mim/ Sua memória é um êxtase".

No Twitter, a faixa repercutiu entre os fãs: "Veja, eu não sou um shipper de Jelena. E eu nem mesmo sou daqueles que coloca Selena em tudo que envolve Justin, porque no fim do dia eles são duas pessoas separadas vivendo suas vidas... Mas 'Ghost' grita Selena, tipo... GRITA".