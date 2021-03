Mãe de Sarah fala sobre sister: "Rezo para minha filha não falar merd*"

Sarah Andrade se envolveu em diversas polêmicas no BBB21, após dizer que gosta de Bolsonaro e revelar que frequentou diversas baladas durante a pandemia do coronavírus. Em entrevista ao jornal Extra, a mãe de Sarah, Abadia Souza, disse que se preocupa com os comentários da filha.

"Eu rezo a todo instante para minha filha não falar merd* lá dentro que a prejudique aqui fora", iniciou ela. "Acho que o povão deveria entender isso. Lá eles estão como se estivessem conversando com os amigos na praça ou num bar. Eles acabam falando besteira mesmo".

A repercussão das falas da sister foi tão negativa que a equipe da loira se pronunciou nas redes sociais, o que teve a aprovação da mãe. "Acho que o pessoal da assessoria dela respondeu legal".