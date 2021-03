Carla Diaz e Fiuk desistem da prova do líder e estão no paredão

Carla Diaz e Fiuk foram a primeira dupla a deixar a Prova do líder dessa quinta-feira, 18. Após quase 9 horas, Carla e Fiuk decidiram desistir e vão direto para o Paredão.

De acordo com as regras, quem deixasse a prova primeiro, já estaria automaticamente na berlinda. No entanto, os dois ainda podem se salvar na prova do Bate e Volta.

A desistência partiu de Fiuk, que afirmou estar com muita dor na bexiga por vontade de ir ao banheiro. Ele perguntou à atriz se poderiam desistir e a loira soltou a alavanca.