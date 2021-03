Jennifer Lopez e Alex Rodriguez trocam beijos após rumores de término

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez continuam a investir na relação. Após rumores de separação, Jennifer e Alex foram vistos trocando carinhos durante viagem à República Dominicana.

Nessa terça-feira, 16, menos de uma semana após os boatos de que eles teriam terminado noivado, a cantora de 51 anos foi flagrada beijando o ex-jogador de beisebol, de 45 anos.

"Apesar de todas as suas frustrações com a relação, Jennifer ainda está apaixonada por Alex", disse fonte do E! News. "Ela já está seguindo em frente com ele".

J.Lo está na República Dominicana gravando seu novo filme, Shotgun Wedding, e A-Rod viajou até o país no início desta semana. Na segunda-feira, 15, o ex-atleta postou fotos em meio às palmeiras e escreveu: "Feliz segunda. Nova semana. Novo dia. Avante. Para cima".

No dia 12 de março, boatos diziam que o casal, que ficou noivo em 2019, tinha se separado.