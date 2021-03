Rodolffo sobre Gusttavo Lima e Andressa: "Ele disse que não voltava"

Rodolffo fez revelação que chamou atenção dos fãs de Gusttavo Lima e Andressa Suita, que anunciaram fim do casamento em outubro de 2020. Durante conversa com Juliette, no BBB21, Rodolffo diz que Gusttavo revelou que não reataria com Andressa.

"Será que ele voltou com a Surita?", diz o sertanejo. "Voltou nada, tu acha?", arrisca a paraibana.

"Sei lá. Ele falou que não voltava, não", garante o cantor.

"Então, não voltou. Mas só Deus sabe, né não? O que a pessoa passa depois de um término", diz a sister.