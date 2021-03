BBB21: Carla Diaz chora com 'Coração com Buraquinhos' e ex-Chiquititas comentam

Carla Diaz foi às lágrimas durante a festa do líder Fiuk na noite de quarta-feira, 17, no BBB21. O motivo? A produção tocou nada menos que o hit Coração com Buraquinhos, lançada em 1998 com a voz de Carla, pela novela Chiquititas.

Como os fãs sabem, a atriz participou da atração infantil quando ainda era uma criança e gravou a canção com Flávia Monteiro.

A loira chorou bastante na pista de dança e foi acolhida por Sarah Andrade e Juliette, que também cantaram a famosa música.

E outras atrizes de Chiquititas também comentaram sobre o momento pra lá de emocionante dentro do reality show.