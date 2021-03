Kendall Jenner e Hailey Bieber fazem revelações no jogo "Eu nunca"

No vídeo, as BFFs acabaram esquecendo algumas regras, incluindo quando acidentalmente quase tomaram um gole de bebida após serem questionadas: "Eu nunca estive grávida". No entanto, elas foram rápidas em esclarecer as coisas.

"Precisamos esclarecer isso", disse Kendall, "Nenhuma de nós jamais esteve grávida."

Hailey acrescentou: "Nós nunca estivemos grávidas. Nada do tipo. Nem um susto, nem um nada".