Zayn Malik revela detalhes raros sobre criar a "incrível" Khai com Gigi Hadid

Zayn Malik decidiu se abrir mais sobre sua vida com Gigi Hadid e a filha Khai. Em entrevista ao Valentine in the Morning, do iHeartRadio, na quarta-feira, 17, Zayn revelou como tem sido a vida para ele e Gigi desde o nascimento de Khai.

Como os fãs sabem, o cantor sempre foi muito discreto com sua vida pessoal, mas desta vez decidiu falar da sua experiência sendo pai desde quando a primogênita veio ao mundo, em setembro de 2020.

"Honestamente, é incrível", compartilhou o muso sobre a paternidade. "Muitas pessoas com quem eu estive falando, obviamente, antes de ela nascer e outras coisas estavam tipo, 'É um grande ajuste, e vai ser uma grande mudança e tal'".

"Mas, honestamente, ela é um bebê incrível. Tem sido muito fácil para mim e Gig relaxarmos. Ela meio que facilitou para nós, ela dorme muito bem, ela ama seu leite. É só alimentar e trocar fraldas na o momento. É terrível. Estou gostando, com certeza".

Quando solicitado a descrever como a amada é sendo mãe de primeira viagem, ele disse: "Ela é boa. Ela é uma mãe perversa. Obviamente, ela realmente ajuda em tudo e está indo bem".