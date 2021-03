Kendall e Kylie Jenner ficam bêbadas em vídeo de maquiagem

Kylie Jenner/Youtube

Apesar de toda a diversão, o vídeo também reservou um momento emocionante.

"Eu não sei se eu já contei essa história antes. Quando eu me maquiava para escola, eu tinha muita acne... Eu me lembro que no verão antes da nona série foi quando minha acne ficou louca e eu pensava tipo, 'Merd*'. Eu vou pra escola e tem esse cara que é muito lindo e eu vou arruinar todas as minhas chances", disse Kendall.

"Eu não arruinei. Nós acabamos ficando. Foi a confiança que veio de dentro que provavelmente fez ele gostar de mim".