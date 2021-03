Recomendado para você : Khloé Kardashian diz que pode ter gravidez de alto risco e fala sobre barriga de aluguel

Khloé Kardashian se abriu com a irmã Kim Kardashian sobre sua batalha para ter o segundo filho. Em trecho de Keeping Up With the Kardashians, Khloé revela que pode ter uma gestação de alto risco.

"Eu tenho que esperar até que o processo de mistura esteja pronto antes de saber quantos embriões eu tenho", explicou a estrela. "Mas eu falei com o Dra. A e ela ficou um pouco preocupada sobre, eu fiz exames de sangue e todas essas coisas, e ela disse que eu teria uma gravidez de alto risco".

Compreensivelmente, Khloé opta por não entrar em detalhes durante as filmagens. No entanto, ela revela que os médicos lhe disseram que era "uma chance de 80 por cento" de que sofresse um aborto.

"Eu quase tive um aborto com True no começo. Mas eu não sabia que isso era uma coisa persistente", disse Koko.

No confessionário, Khloé chama seu diagnóstico de "chocante".