Recomendado para você : Beyoncé mostra Blue Ivy bebendo em troféu após ganhar primeiro Grammy

Beyoncé está mostrando o quão orgulhosa está de Blue Ivy Carter! Como os fãs da música sabem, Blue Ivy, de 9 anos, ganhou seu primeiro Grammy durante a premiação que rolou no dia 14 de março. O troféu foi recebido por Bey.

A primogênita da cantora e Jay-Z fez história como uma das mais jovens a levar para casa o cobiçado troféu de ouro. Ela foi reconhecida na categoria de Melhor Clipe por Brown Skin Girl.

E para comemorar a noite memorável, a matriarca foi ao Instagram para mostrar uma série de fotos dos bastidores, incluindo uma foto icônica da filha usando um canudo para beber em seu troféu do Grammy. Amamos!

Para quem perdeu, Beyoncé compareceu à cerimônia com o marido e levou nada menos que quatro prêmios pra casa, somando 28 conquistas. A estrela quebrou o recorde da artista feminina com o maior número de vitórias do Grammy.