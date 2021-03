Léo Santana e Lorena Improta revelam nomes escolhidos para bebê

No Instagram, Lorena e Leo compartilharam a novidade com os fãs na terã-feira, 16: "Ahhh estamos muito felizes e queríamos logo contar tudo pra vocês. E ainda bem que esse dia chegou! Tem #BabyGG na área!! Isso mesmo, GRÁVIDOS! Estamos amadurecendo e construindo nossa família, e esse neném lindão vem como um sopro de esperança em nossas vidas, no meio de tudo que estamos vivendo. Sempre sonhamos com tudo isso! Deus sabe de todas as coisas e está trazendo muito mais amor para a nossa família".

"Claro que a gente tinha toda uma programação de casamento para os amigos e depois dois filhos, mas Deus mandou um neném antes para nós e como ele quer tudo perfeito aceitamos da melhor maneira possível. Era um sonho nosso", contou Lore. "Estamos felizes para caramba, é notório isso!", disse Leo.