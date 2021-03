Recomendado para você : Sarah sobre festas na pandemia: "Não peguei Covid porque Deus me ama"

Sarah Andrade, que afirmou gostar de Bolsonaro, revelou no BBB21 que frequentou baladas durante a pandemia do coronavírus. Em conversa com Arthur Picoli, na festa de Fiuk nessa quarta-feira, 17, Sarah disse que não pegou Covid-19 "porque Deus me ama".

O assunto surgiu após os brothers começarem a falar sobre os vídeos que enviaram à produção no processo para entrar no programa. Sarah contou que enviou conteúdo de "cachaça, pegação, loucura e gritaria" e em um deles, estava em um hospital após se acidentar em uma balada.

"Mandei vários vídeos que não postaria no Instagram. Eu ralei o queixo, faltavam duas semanas para vir para o Rio para a Cadeira Elétrica [entrevista final do BBB]. Caí de bêbada, de cara no chão, e eu no hospital fazendo vídeo", disse ela.