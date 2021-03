Maju Coutinho diz que "o choro é livre" ao defender lockdown e revolta web

Maju Coutinho se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter desta quarta-feira, 17. Maju fez uma declaração no Jornal Hoje, da Globo, sobre as restrições sanitárias contra a Covid-19 e foi duramente criticada.

Ao comentar as "medidas indispensáveis" para conter a circulação do vírus no país, a jornalista deu sua opinião ao vivo.

"Os especialistas são unânimes em dizer que essas são medidas indispensáveis agora para conter a circulação do vírus. O choro é livre, não dá para a gente reclamar, é isso que tem", disse ela.

Muitos internautas, claramente, se revoltaram na rede social, deixando os termos "o choro é livre", "Maju Coutinho", "#GloboLixo" e "#CalaABocaMajuHipocrita" entre os mais citados até o fechamento desta nota.