Jornalista revela plano para entrevista de Meghan e Harry se Príncipe Philip tivesse morrido

Novos detalhes sobre a entrevista de Meghan Markle e Príncipe Harry à Oprah Winfrey continuam a surgir. De acordo com Gayle King, havia um plano para adiar a exibição do relato de Meghan e Harry caso Príncipe Philip, que esteve internado há semanas, viesse a falecer.

"Só para você saber, eles deram aquela entrevista antes do Príncipe Philip ir para o hospital", revelou a jornalista, em seu programa no SiriusXM, Gayle King in the House. "E se algo, Deus me livre, tivesse acontecido com ele, a entrevista não teria ocorrido neste momento específico. Mas, a entrevista foi feita e foi agendada antes de ele ir para o hospital".

O Duque de Edimburgo foi internado no Hospital King Edward VII no dia 16 de fevereiro, em Londres. Após um mês de internação hospitalar – bem como um procedimento bem-sucedido para uma doença cardíaca pré-existente e para o tratamento de uma infecção – o monarca de 99 anos recebeu alta e retornou ao Castelo de Windsor nesta semana.