Billie Eilish muda completamente visual e surge loira para nova era

Quando ela foi honesta sobre as redes sociais:

"Eu lia todos os comentários de todas as fotos que me marcavam e respondia tudo o que me mandavam, mas agora eu mal consigo entrar no Instagram porque não sei mais lidar com isso", disse ela para a NME em janeiro. "Fod*-se tudo isso. Eu não quero ver as coisas horríveis que as pessoas falam. Eu não quero ler que eu deveria ter morrido ao invés de outro artista. É só eu não olhar o telefone que eu não dou mais atenção. Eu tive que deletar o Twitter em março por causa disso. Ninguém vence. Se alguém dissesse algo assim ao vivo, eu bateria nessa pessoa".