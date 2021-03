Scott Disick confidencia a Kourtney Kardashian sobre término com Sofia Richie

Scott Disick se abriu sobre seu término com Sofia Richie em conversa com a mãe de seus filhos, Kourtney Kardashian. Em recente trecho de Keeping Up With the Kardashians, Scott revela à Kourtney como se sente após o fim com Sofia.

"Não sei, só acho que as pessoas entram em nossas vidas e acham que talvez seja mais fácil do que pensam", iniciou o empresário. "Para estar com você ou comigo, mas é como, muito verdade que viemos com muita bagagem".

Scott explica que ele e a estrela são muito próximos, especialmente por conta dos herdeiros, e que seus parceiros precisam entender o quão próximo eles precisam ser, pois "se veem, trabalham juntos e são amigos".

"Quando você fica com alguém pela primeira vez, todo mundo fica tipo, fazendo mudanças e 'Oh, eu farei qualquer coisa porque estou tão feliz ou tão apaixonado e tão animado'", diz o pai de Mason, Penelope e Reign. "Mas então, quando isso acontece e se torna vida real, é muito diferente".