Demi Lovato diz que perdeu virgindade em um estupro

[Alerta: esta matéria contém tópicos delicados, incluindo agressão sexual e abuso de drogas]

Demi Lovato fez mais revelações chocantes em seu documentário Demi Lovato: Dancing With the Devil, série original do YouTube, que estreia no dia 23 de março. Após dizer que sofreu três derrames e um ataque cardíaco após overdose, Demi contou que perdeu a virgindade em um estupro.

"Eu sei que o que vou dizer vai chocar as pessoas também, mas quando eu era adolescente eu estava em uma situação muito parecida. Eu perdi minha virgindade em um estupro", disse a estrela. "Eu liguei para a pessoa um mês depois e tentei fazer a coisa certa estando no controle e tudo o que eu fiz foi fazer eu me sentir pior".

"Nós estávamos ficando e eu disse, 'Ei, isso não vai além, eu sou virgem e não quero perder dessa forma', e isso não importou para ele. Ele fez do mesmo jeito. Eu internalizei isso e disse a mim mesma que era minha culpa porque eu ainda ia pro quarto com ele, eu ainda ficava com ele", revelou ela.

Demi também disse que sentiu a pressão de manter uma imagem perfeita porque ela "fazia parte do time da Disney que publicamente disse que ia esperar até o casamento para fazer sexo".