Rob Kardashian completa 34 anos e ganha tributos da família

"Feliz aniversário, Robbie! Nós temos tantas memórias incríveis no último ano que preencherão meu coração por uma vida. Eu nunca esquecerei essa noite há alguns meses em que dançamos durante toda a noite (sim, pessoal, eu dancei) e nossas aventuras com o barco, a baleia e até o tubarão lol. A forma como nossas filhas são melhores amigas aquece tanto meu coração! Eu te amo mais do que qualquer coisa e eu sempre estou aqui por você! Fiquei com tanta vontade de tirar prints de algumas conversas de nosso grupo em família para dar às pessoas uma amostra do quão louco e engraçado você é! EU TE AMO".