Michelle Obama avalia afirmações de Meghan Markle sobre a Família Real

A mãe de duas, que serviu como primeira-dama na Casa Branca por oito anos, também compartilhou uma lição sobre ser uma funcionária pública.

"Serviço público – é um foco brilhante, nítido e importante e a maioria das pessoas não entende ou nem tenta. O que sempre tenho em mente é que nada disso é sobre nós no serviço público. É sobre as pessoas que servimos... Eu sempre tento apagar a luz e focar nas pessoas que somos na verdade, aqui para servir", explicou ela.

Michelle conhece bem a Família Real – ela e o ex-presidente Barack Obama se encontraram com a Rainha Elizabeth II e outras figuras reais em várias ocasiões durante os dois mandatos.

Em 2016, o casal foi fotografado com o Príncipe William, Kate Middleton e o Príncipe Harry, que, na época, ainda não era casado com Meghan. Eles também já se encontraram com o Príncipe George e tiveram proximidade com Harry devido à várias iniciativas, incluindo os Jogos Invictus.