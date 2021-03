Recomendado para você : Projota diz que ficou chocado com Carla se ajoelhando para Arthur

Projota, que contou com torcida de Neymar, foi eliminado nessa terça-feira, 16, do BBB21. Em entrevista ao #RedeBBB após a saída, Projota disse que ficou em choque com atitude de Carla Diaz ao se ajoelhar para Arthur.

"Quando ela chegou eu tinha um pingo de semancol, eu sabia as coisas que eu tinha falado", disse ele.

"Então, quando ela chegou, eu não fui lá correndo para cima dela igual um monte de gente que já não era próximo dela antes e que, talvez, por medo começou a fazer esse movimento e eu não, fiquei na minha. Eu realmente fiquei em choque", revelou.

E sobre o momento que Carla pergunta se Arthur quer ser seu "companheiro no jogo e no amor", que recebeu críticas de internautas nas redes sociais, o rapper disse: "'Por que ela está ajoelhando para ele agora?'. Eles estavam super mal, se desentendendo. O que aconteceu naquele período de 24 horas que fez ela ajoelhar eu não entendi".