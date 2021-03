Boninho revela quando participantes de 'No limite' serão anunciados

Boninho, diretor do BBB21, fez mais revelações sobre a nova edição do No Limite. Em post no Instagram, Boninho contou quando os participantes do reality de resistência serão anunciados.

Em vídeo, o Big Boss falou sobre as novidades das atrações da Globo, como o The Voice Kids, Mestre do Sabor e, claro, No Limite, "que está sendo preparado" e terá André Marques como apresentador.

Nos comentários, os internautas encheram o diretor de perguntas e uma em especial chamou a atenção de todos. "Quando sai a lista dos participantes de No limite?", perguntou uma seguidora. "Abril", disse Boninho.