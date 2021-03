Fiuk revela cantada de membro do One Direction: "Pena que não gosto"

Fiuk, que revelou affair com mãe de amigo, disse em conversa no BBB21 que foi paquerado por um memebro do One Direction. Fiuk contou que a investida ocorreu quando o grupo passou com sua turnê pelo Brasil, em 2014.

"Eu não vou entregar, mas rolou uns xavecos brabos da banda ali comigo", iniciou o cantor.

"Pena que eu não gosto, porque eu queria muito gostar para poder me envolver com eles", lamentou. "E aquele momento que eu falo, 'Porque eu não gosto, que saco! Queria dar um beijinho neles".

Apesar da revelação, Fiuk fez mistério quanto à identidade do membro. "Eu não vou entregar nomes, mas eu estava entrando e um deles pegou assim pela mão, aí eu, 'Oi, beleza?'"