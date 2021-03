Recomendado para você : Estrela de 'As Patricinhas de Beverly Hills' reage a look de Harry Styles

O look anos 90 de Harry Styles no Grammy Awards 2021 fez sucesso! Tanto, que o visual inspirado em As Patricinhas de Beverly Hills, ganhou o selo de aprovação da estrela do filme, Alicia Silverstone.

A atriz, que deu vida à icônica personagem Cher, postou no Instagram uma foto comparando as roupas do cantor na premiação com os looks usados por ela no longa, compostos por seu clássico conjunto amarelo xadrez e outro com uma estola de plumas.

"Estou amando a vibe 'Patricinhas de Beverly Hills' de @harrystyles! Cher ficaria tão honrada (e totalmente aprovaria) com eesse look chique. Parabéns pela sua vitória no #Grammys ontem à noite!!!", escreveu a atriz.

Para quem perdeu a cerimônia, o cantor ganhou o prêmio de Melhor Performance Pop Solo por seu hit, "Watermelon Sugar". Também foram indicados na categoria Billie Eilish, Dua Lipa, Justin Bieber, Taylor Swift e Doja Cat.