Elliot Page fala sobre se assumir transgênero e revela cirurgia: "Transformou minha vida"

À medida que sua fama aumentava e ele começava a ganhar papéis em grandes sucessos de bilheteria como A Origem, de 2010, e X-Men: Dias de um Futuro Esquecido, de 2014, ele começou a lutar contra ataques de depressão, ansiedade e pânico.

"Eu não sabia como explicar às pessoas que embora eu fosse um ator, apenas colocar uma camiseta com corte feminino me deixaria tão mal", revelou.

Mas em dezembro, ele se sentiu pronto para compartilhar sua verdade, se assumindo como transgênero em post no Instagram, onde anunciou que seus pronomes são ele/eles e compartilhou seu nome, Elliot. "Eu finalmente fui capaz de abraçar o fato de ser transgênero, e me deixar ser totalmente quem eu sou".

Na época do post, ele disse à Time, que estava em Toronto se recuperando de uma cirurgia. Apesar de Page ressaltar que ser transgênero não se trata apenas de uma cirurgia—e para alguns ela é desnecessária—ele disse que se permitiu finalmente olhar no espelho e se sentir mais confortável com ele mesmo. "Transformou minha vida completamente".

Embora Page esperasse receber amor e apoio após seu anúncio, ele também se preparou para uma "enorme quantidade de ódio e transfobia"—e foi, infelizmente, o caso. E como Page está se sentindo hoje? "Este sentimento de verdadeira animação e profunda gratidão por ter chegado a este ponto da minha vida", disse ele, "misturado com muito medo e ansiedade".