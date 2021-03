Recomendado para você : Neymar declara torcida por Projota e equipe do cantor pede mutirão

Neymar está ligado no BBB21! E nesta terça-feira, 16, Neymar já declarou sua torcida no Paredão de hoje, entre Thaís, Projota e Pocah.

O jogador demonstrou apoio ao rapper, pois segundo ele, com sua eliminação as tretas acabam no reality. "Hoje vamo de Thais... se o Projota sair, acaba as tretas", escreveu ele.

Em seguida, a equipe do cantor pediu que o craque puxasse um mutirão ao favor do artista. "Puxa um mutirão aí Neyzinho, nunca pedi nada".