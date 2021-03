Now United anuncia grande parceria e define lançamento de Turn It Up

O Now United promete lançar música e clipe novos! O single Turn It Up, criada pelo Now United, será divulgada no dia 16 de março.

A nova canção estará disponível com exclusividade na página de Break Society, o clube de fidelidade da KITKAT, uma semana antes da divulgação nas plataformas de streaming. Além disso, os usuários terão acesso a um spoiler do clipe oficial e conteúdos adicionais, como bastidores e fotos da banda.

A parceria do grupo global de música pop, do qual reúne diversas nacionalidades – incluindo o Brasil! –, e da marca de chocolates traz ainda o chocolate KITKAT & Now United Special Edition.