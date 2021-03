Namorado de Viih Tube sobre falta de banho da amada: "Me surpreendeu"

Bruno Magri, namorado de Viih Tube, comentou sobre fato polêmico envolvendo a amada no BBB21. Em entrevista à Marie Claire, Bruno disse que se "surpreendeu" com a falta de banho de Viih no programa.

"Me surpreendeu isso. Aqui fora a Viih é a menina mais cheirosa que eu conheço", revelou.

"Não sei o que rolou lá, pode ser preguiça, ou ela se sente desconfortável, mas estou levando na boa as brincadeiras, ela vai levar também", garantiu.