Anitta discute com Rick Bonadio após crítica sobre funk no Grammy

Em seguida, Rick critica o conteúdo das letras e a relação do funk com a "cultura do país".

"Não dá pra aceitar que sempre a mesma batida com letras de putaria seja algo necessário ou a 'cultura do país' . De qualquer forma eu respeito todos do funk por suas batalhas e vitórias. Desculpem se ofendi, nunca é minha intenção", afirmou. "O que eu espero é que ao fazer sucesso o funkeiro busque melhorar, estudar música, letra e crescer musicalmente para então tornar o gênero crossover definitivamente mas com qualidade".