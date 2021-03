Recomendado para você : Rodolffo sobre Juliette: "Pelo Instagram eu pegava na hora"

Rodolffo, que já foi shippado com Sarah no BBB21, falou sobre a possibilidade de ficar com Juliette Freire. Em conversa, Arthur e Rodolffo falam sobre Juliette após a paraibana surgir no telão da sala.

"Olha lá que fake", diz Arthur ao sertanejo.

"Por que vocês não me fazem um elogio? É mais bonito dizer que eu sou bonita", responde a sister.

"Pelo Instagram, eu pegava na hora, você está doido?", disse Rodolffo.