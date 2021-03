BBB21: Amigo de Carla Diaz detona Arthur: "Ridículo, otário"

Para quem não se lembra, Carla e Beni fizeram par romântico na novela Rebelde, da Record, em 2011. Já no ano passado, a atriz participou do single do cantor, "Voa".

Nas redes sociais, Beni já declarou sua torcida pela BF e mostrou que está ligado no que rola no reality.

Sobre o "mistério" de Carla para revelar o que ela viveu no Paredão Falso, o ator arrisca: "Acho que a Carla tá fazendo suspense sobre os tais 'poderes' que ela tem pra que a galera da casa evite votar nela pro paredão. Se ela revelar, vão ver que esse poder de veto do anjo não tem tanta utilidade assim, pelo menos hoje. Se for isso, é uma boa tática".