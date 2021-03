Recomendado para você : Beyoncé quebra recorde como mulher mais premiada da história do Grammy

Beyoncé, que deu o que falar ao surgir no Grammy Awards 2021, quebrou recordes na noite desse domingo, 14! Com suas vitórias na premiação, Beyoncé se tornou a mulher mais premiada da história do Grammy.

A cantora country Alison Krauss detinha o recorde como cantora mais vitoriosa, com 27 troféus. Ontem, Bey levou 4 estatuetas para casa, totalizando 28 vitórias, ficando ao lado do lengendário artista e produtor Quincy Jones. A pessoa mais premiada na história é o falecido maestro Georg Solti, com 31 troféus.

No Grammy 2021, a diva levou a melhor nas categorias de Melhor performance R&B, por "Black parade", Melhor Canção de Rap e Melhor Performance de Rap por seu remix de "Savage", com Megan Thee Stallion, e Melhor Clipe, com "Brown Skin Girl".

Bey perdeu como Melhor Canção R&B para H.E.R. e Meshell Ndegeocello, com "Better Than I Imagined", e Gravação do Ano, para Billie Eilish, por "All I Ever Wanted".