A lista completa de indicados ao Oscar 2021

Melhor documentários longa-metragem

Collective

Crip camp

The mole agent

My octopus teacher

Time

Melhor documentários curta-metragem

Colette

A concerto is a conversation

Do not split

Hunger ward

A love song for Latasha

Melhor edição

Melhor filme estrangeiro

Another round, Dinamarca

Better days, Hong Kong

Collective, Romênia

The man who sold his skin, Tunísia

Quo Vadis, Aida?, Bósnia e Herzegovina



Melhor edição de som

Greyhound

Mank

Relatos do mundo

Soul

Sound of metal



Melhor produção de design

Meu pai

A voz suprema do blus

Mank

Relatos do mundo

Tenet

Melhor edição

Meu pai

Nomadland

Promising young woman

Sound of metal

Os 7 de Chicago

Melhor fotografia

Judas e o messias negro

Mank

Relatos do mundo

Nomadland

Os 7 de Chicago

Melhor efeito visual

Love and monsters

The midnight sky

Mulan

The one and only ivan

Tenet

Melhor maquiagem

Emma

Era uma vez um sonho

A voz suprema do blues

Mank

Pinóquio

Melhor animação

Onward

Over the moon

A Shaun the sheep movie: Farmageddon

Soul

Wolfwalkers

Melhor canção original

"Fight for you", Judas e o messias negro

"Hear my voice", Os 7 de Chicago

"Husavik", Festival Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars

"lo sí (Seen)", The life Ahead

"Speak now", Uma noite em Miami