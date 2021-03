Taylor Swift reage à vitória do ex Harry Styles no Grammy 2021

Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy

Taylor Swift, que apresentou três faixas no palco do Grammy 2021, reagiu à vitória do ex-namorado Harry Styles. Após Taylor concorrer com Harry na categoria Melhor performance solo pop, por "cardigan", o cantor acabou levando o troféu para casa por "Waterlemon Sugar".

Em seu agradecimento, Styles disse: "Uau, a todos que fizeram esse disco comigo, muito obrigado. Essa é a primeira canção que eu escrevi após meu primeiro álbum ser lançado, durante um dia livre em Nashville, e eu só queria agradecer ao Tom, Tyler e Mitch, Rob Stinger, e a todos na Columbia, meu empresário Jeffrey, que sempre me incentivou a fazer o melhor e nunca me pressionou. Muito obrigado. Eu me sinto muito grato de estar aqui. Eu me sinto honrado de estar entre todos vocês, então muito obrigado".