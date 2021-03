Billie Eilish nos representou assistindo Harry Styles no Grammy

Francis Specker/CBS 2021 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.

Billie Eilish representou todos nós no Grammy 2021. Ao assistir à performance de Harry Styles no palco da premiação, Billie foi flagrada sorrindo e curtindo a vibe de "Watermelon Sugar".

Neste domingo, 14, o cantor britânico abriu a cerimônia apresentando seu amado hit usando um conjunto de calça e jaqueta de couro, sem camisa, e arrasou nos passos de dança.

No Twitter, os fãs comentaram a reação de Billie com o show: "@billieeilish dançando com @harrystyles é literalmente todos nós agora".

Para aqueles que perderam a apresentação de abertura, a cantora—ao lado de Finneas, Haim e os Black Pumas—fez parte do público de Harry. Os artistas estavam espalhados por todo o palco circular no Staples Center, em Los Angeles, como parte de um protocolo de segurança COVID-19. Dessa forma, todos estavam todos presentes para assistir uns aos outros durante a apresentação não convencional do Grammy.