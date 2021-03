Recomendado para você : BTS manda recado especial para ARMY no Grammy 2021

O BTS, que fez história no Grammy 2021 ao concorrer como melhor performance pop de duo/grupo, bateu papo exclusivo com o E! News antes da premiação. Em conversa com Juliana Rancic, o BTS falou sobre seus planos na música.

"Essa é uma noite muito memorável para nós claro, porque nós sempre quisemos nos apresentar aqui, especialmente sobre a apresentação", disse RM. "É uma honra fazer parte dessa noite incrível".

"Vocês estão fazendo história como o primeiro grupo de K-Pop a ser indicado ao Grammy por 'Dynamite', como é fazer parte da história?", pergunta Giuliana.

"Isso significa que músicos de todo o mundo, e especialmente instituições como a academia de gravação, têm uma grande consideração por nossa música, o que realmente nos deixa felizes e orgulhosos", disse o grupo por meio de seu tradutor. "E o fato de que as pessoas ao redor do mundo realmente amam nossa música e esta é uma chance para mostrarmos ao mundo sobre a cultura coreana e sobre nós mesmos e nossa música. Então estamos muito felizes e orgulhosos".