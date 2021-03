Lady Gaga dormiu ao ganhar o Grammy Awards 2021? Veja a reação de Ariana Grande

Apesar de Gaga parecer estar bem relaxada durante a vitória do Grammy, ela compartilhou que na verdade ela estava assistindo a cerimônia. No momento, ela está na Itália filmando House of Gucci com Adam Driver. No filme, ela interpreta Patrizia Reggiani, que foi presa após contratar um assassino profissional para matar seu marido.

Gaga tuitou no começo deste domingo: "Assistindo o Grammy da Itália! Muito honrada de ser indicada! Amo vocês little monsters! Amo amo a música, amo a arte, amo o mundo. Que Deus abençõe todos os indicados com felicidade e saúde!".